FRUITS ZIPPER FRUITS ZIPPERが15日、都内で行われた『FRUITS ZIPPER×CREATEs コラボ商品 記者発表会』に出席した。ヘアケア家電メーカーのクレイツがFRUITS ZIPPERとコラボしたアイロンセット「9012 イオンコードレス ストレートアイロン コラボ限定セット」を発売する。会見後には「CREATEs presents IRC 2026」でのランウェイなどを控えている。松本かれんは「ヒールの高い靴を履くので、おかしな歩き方になら