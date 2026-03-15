歌手の工藤静香が14日にインスタグラムを更新し動画を公開。コンビニで大好物を発見したことを明かした。【写真】工藤静香、コンビニで発見した大好物工藤が投稿したのは複数の動画や写真。動画の中では、工藤がコンビニで販売されているおやつを食べる様子が収められていて、中でもサクサク鮭皮チップスを「久しぶりにコンビニに行ったけれどこんなの売ってるの？しかも味が良い！」と絶賛。投稿の中でも「大好きな鮭の皮が