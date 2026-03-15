3月14日、巨大な恐竜のオブジェが県内をパレードして海洋堂の施設のリニューアルをPRしました。海洋堂SpaceFactoryなんこくにはティラノサウルスとトリケラトプスの大きな頭が登場しました。恐竜2頭のオブジェは3月リニューアルオープンする県内2つの海洋堂施設のPRのために大阪からやってきたものです。PRのパレードは14日午前11時前に出発し四万十町へ。一際目を引く恐竜ヘッドにはあちこちで驚き