◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第６節鹿島１―０川崎（１４日・メルカリスタジアム）鹿島は川崎を１―０で下し、５連勝を飾った。０―０で迎えた後半３４分にＦＷレオセアラが決勝点を奪った。採点と寸評は以下の通り。鬼木達監督【６・５】先発メンバー１１対１１の約６０分は互角相当だったが、途中投入選手の質、ピッチに残った選手の余力と意地で勝負ありＧＫ早川友基【６・０】低弾道キックを林の足元に