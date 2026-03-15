岐阜県中津川市のゴルフ場に、いけばなの作品が展示されています。 【写真を見る】クラブハウスで春の息吹感じる「千秋流」いけばな展 明智ゴルフ倶楽部ひるかわゴルフ場 岐阜・中津川市 いけばな展が開かれているのは、中津川市にある明智ゴルフ倶楽部ひるかわゴルフ場です。 170年以上の歴史を持ち、古典的な技法の中にも現代的な感性を取り入れた「千秋流」のいけばな作品が並びました。 このゴルフ場のクラブハウスは地域