俳優のムロツヨシが主演を務めるWOWOW『連続ドラマW-30 ドラフトキング−BORDER LINE−』（全10話／5月15日スタート毎週金曜後11：00）の出演キャストが決定した。【動画】「ドラフトキング −BORDER LINE−」特報映像本作は、プロ野球チームの凄腕スカウトを主人公に、華やかなスポーツの舞台裏で繰り広げられる人間ドラマを描くスポーツビジネスエンターテインメント。現在も「グランドジャンプ」（集英社）で連載中の、ク