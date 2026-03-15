◇第6回WBC準決勝ベネズエラ―日本（2026年3月14日マイアミ）ベネズエラの強力打線が侍ジャパン相手に食らいついた。先発左腕スアレスが2回2/3を3安打5失点、2本塁打、3四球で降板。3点ビハインドの苦しい展開となったが、5回に侍ジャパンの隅田知一郎を捉えた。5回からマウンドに上がった隅田に対し、先頭のチョーリオが四球を選ぶと1死後に2番ガルシアが左中間へ1点差に迫る2ランを放った。ガルシアは3回先頭で山