テレビ東京は22日、『ウソかホントかわからないやりすぎ都市伝説2026春』（後6：30）を放送する。【番組カット】初登場のメンバーも！豪華都市伝説テラー今田耕司、東野幸治、千原兄弟、野性爆弾が司会を務める本番組は、“ウソかホントかわからないけどどうしても伝えたい話”を持つ都市伝説テラーたちが集結し、さまざまなジャンルの驚きの話を語り尽くす。ゲストには小倉優子、北山宏光、本田望結、元日向坂46丹生明里を