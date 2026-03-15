宮城県の沖合で魚津市のマグロはえ縄漁船がエンジンの故障のため、航行不能になっています。乗組員は全員無事で、現在、巡視船が救援を進めています。第二管区海上保安本部によりますと、今月11日午後4時50分ごろ、宮城県石巻市の金華山灯台から南東におよそ1400キロ離れた海域で、魚津市船籍のマグロはえ縄漁船「第八豊清丸」から遭難信号を受信しました。同じ日の夜、羽田航空基地所属のジェット機で現場上空から確認したところ