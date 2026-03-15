通勤する人たち＝1月日立製作所など電機メーカーの労働組合でつくる電機連合が、2026年春闘で、基本給を底上げするベースアップ（ベア）について、経営側と妥結する最低水準を月額1万2千円以上とする方向で調整していることが15日、分かった。昨年から2千円引き上げ、高い賃上げを引き出す構え。電機労組は高水準の賃上げを狙って要求内容を基本的にそろえている一方、交渉状況に応じ回答のばらつきを認めている。26年の統一要