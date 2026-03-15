設備の点検のため、先月24日から休園していた富山市ファミリーパークがきょう、春の開園を迎えました。富山市ファミリーパークには、午前9時の開園から親子連れなどが訪れてにぎわいました。園内の動物の人気ナンバーワンを決める恒例イベント「ファミパ動物選挙」もきょうから始まりました。今回はキリンの「キュウタロウ」や、カイウサギの「ソラマメ」など6頭が立候補しました。土日祝日には担当