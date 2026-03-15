ノルティックスキーW杯ジャンプの男子個人第25戦（HS134メートル）が3月14日、ノルウェーのオスロで行われ、中村直幹（29＝フライングラボラトリー）が128・5メートル、129メートルの合計251・7点で3位に入った。今季2度目、自身3度目の表彰台となった。二階堂蓮（24＝日本ビール）は5位、小林陵侑（29＝チームROY）は13位。大会はグレゴア・デシュワンデン（35＝スイス）が263・1点でW杯初勝利を手にした。