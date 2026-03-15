いま、「厚底スニーカー」を履く人が街で増えているという。1990年代のブームとは異なり、現代の厚底のトレンドは「スタイルアップ」と「高機能な歩きやすさ」の両立だ。子育て世代の母親や、膝を労わる高齢男性にまで支持を広げている。ワークマンでは3900円商品を展開6日、東京・表参道で街行く人を見てみた。取材班：あちらの女性もこちらの男性も、厚底のスニーカーを履いてます。厚底スニーカーが人気の理由を聞いてみた。街