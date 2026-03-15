14日夜、大阪市北区の集合住宅の一室で、住人の高齢女性が死亡しているのがみつかりました。体には傷があり、警察は殺人事件の可能性があるとみて捜査しています。14日午後7時15分ごろ、大阪市北区国分寺の集合住宅の一室で、住人の男性から「帰宅したら妻が倒れている」と消防に通報がありました。警察などが現場に駆けつけると、住人の野村博美さん（74）が部屋の中で倒れていて、その場で死亡が確認されました。野村さんは夫と2