プレミアリーグ第30節で、首位アーセナルは苦戦のすえエヴァートンに2-0と勝ち切って勝ち点3を得た。一方、2位マンチェスター・シティはウェストハムと対戦し、リードを守りきれず1-1のドローに終わっている。アーセナルのほうが1試合消化が多いが、これで両者の勝ち点差は「9」に広がった。アーセナルはかなりのアドバンテージを得たことになる。これは決定的な差になったのではないかと見る識者やメディアは多いようだ。『Daily