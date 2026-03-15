14日(現地時間)、バイエルン・ミュンヘンはブンデスリーガ第26節でレヴァークーゼンと対戦し、1-1で引き分けた。バイエルンは序盤の6分にカウンターから先制点を奪われ、さらに前半終了間際の42分にはニコラス・ジャクソンが相手選手への危険なタックルによって一発退場となってしまう。それでも後半に入って69分にルイス・ディアスが相手の背後に抜け出してゴールを決め、試合を振り出しに戻したが、84分にはそのディアスがこの日