東名の車線がまた増えるぞーー！東名高速で行われている車線増設工事（付加車線）の範囲が追加されます。2026年2月26日、国土交通省が行った検討会で方針が明らかにされました。 【渋滞緩和する…？】これが東名の「新たな渋滞対策」です（地図／写真）これにより、東名下り線は、最も混雑する「横浜町田IC」前後が約10kmにわたって4車線となる見込みです。東名では悪名高い渋滞ポイントとして知られた横浜町田IC〜海老名JCT