山本由伸が4回2失点で降板した(C)Getty Images野球日本代表「侍ジャパン」は現地時間3月14日、準々決勝で強豪ベネズエラと対戦した。【動画】サトテル同点打に続いた！森下翔太の勝ち越し3ランをチェック先発の山本由伸は初回にアクーニャJr.に先頭打者弾を許したが、大谷翔平が直後に右越えの同点ソロを放って1−1。山本は2回に勝ち越しを許したが、3回、先頭のガルシアに二塁打を浴びると、一死三塁となって、4番のスアレス