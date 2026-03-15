森下は値千金の勝ち越し弾を放った（C）産経新聞社阪神勢が大暴れだ。侍ジャパン「日本代表」は現地3月14日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラと対戦。【動画】サトテル同点打に続いた！森下翔太の勝ち越し3ランをチェック先発の山本由伸が3回まで2失点とべネズエラ打線に押される中、ゲームが動いたのは3回だ。3回一死二塁から大谷翔平が申告敬遠とされ、2番の佐藤輝明が右翼