日置市で14日夕方、倉庫1棟と住宅の一部が焼ける火事がありました。ケガ人はいませんでした。火事があったのは、日置市伊集院町恋之原の倉庫と住宅です。警察によりますと、14日午後4時40分ごろ、「小屋が燃えている」と被災者の娘から消防に通報がありました。火は約1時間後に消し止められましたが、川野ヨリ子さん（91）の木造平屋建ての倉庫1棟が全焼し、隣接する木造の住宅1棟の一部が焼けました。ケガ人はいませんで