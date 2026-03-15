佐藤と森下。阪神を支える二人が大舞台で見事な働きを見せた(C)Getty Images猛虎打線をけん引する二人が大仕事をやってのけた。野球日本代表「侍ジャパン」は現地時間3月14日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラ代表と対戦。1-2とリードされた3回に一気呵成の攻撃で逆転した。【動画】サトテル同点打に続いた！森下翔太の勝ち越し3ランをチェック厳しい展開の中で虎の主砲コンビが異彩を放っ