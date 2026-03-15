３月１５日の３歳未勝利（ダート１２００メートル＝１６頭立て）は３番人気のセイウンバジリスク（牡３歳、栗東・北出成人厩舎、父フィレンツェファイア）が１馬身差で勝利した。勝ち時計は１分１２秒８（良）。好スタートから果敢にハナに立ったが、４コーナーまでエコロデュランにマークされる厳しい展開。それでも直線に入っても脚いろは鈍ることはなく、逃げ切った。デビュー戦を含め、６戦目のコンビとなった秋山稔樹騎手