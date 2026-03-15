歌舞伎俳優・中村勘九郎の妻で女優の前田愛が、２人の息子の弁当が一区切りしたことを明かし、おいしそうな弁当を公開した。前田は１４日、自身のインスタグラムを更新。「小学生最後のお弁当と中学生最後のお弁当、それぞれ、作り終わりました。ラストは好物だけを入れてあげようと思って大したものはできないけど丁寧に心を込めて」と記し、歌舞伎俳優の長男・中村勘太郎と次男・中村長三郎のために作った弁当の写真などをア