ノルディックスキーのW杯ジャンプの女子個人第29戦（ヒルサイズ＝HS134メートル）は3月14日、ノルウェーのオスロで行われ、丸山希（27＝北野建設）が124・5メートル、122・5メートルの合計226・1点で2位に入った。3戦連続、今季17度目となる表彰台となった。高梨沙羅（29＝クラレ）は9位、伊藤有希（31＝土屋ホーム）は11位だった。大会はW杯個人総合3連覇を決めているニカ・プレブツ（スロベニア）が合計228・5点で制し、今季