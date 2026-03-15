お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が15日放送のフジテレビ「かのサンド」（日曜前10・00）に出演。40〜50歳の独身女性芸人の“共通点”について話した。54歳で未婚の大久保は「女性芸人で、40〜50歳ぐらいで結婚していない人いるじゃない。全員性格悪い」と持論を口に。MCの狩野英孝は「そうですか？みんな気を遣えるし」とコメント。大久保は「我が強い。気を遣えるフリしてるけど、全員我が強い。私も含めてね