◇大相撲春場所８日目（１５日、エディオンアリーナ大阪）第６３代横綱のしこ名を継承したモンゴル出身で西序二段８枚目・旭富士（伊勢ケ浜）との３勝０敗同士の対決を制し、ストレートで勝ち越しを決めた。序ノ口デビューから本割で１１連勝となった。元幕下の出羽ノ城は体重２５２キロを誇る現役最重量力士だ。１０３・９キロ差。館内から体格差に驚く声が上がる中、旭富士は立ち合いでもろ差しとなり、寄り切りを狙ったが、