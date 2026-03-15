様々な細胞に変化できるＥＳ細胞（胚性幹細胞）から作った内耳の組織を平衡感覚に障害があるマウスに移植したところ、症状が改善したとの研究成果を京都大や藍野大（大阪府茨木市）のチームがまとめた。めまいやふらつきなどの平衡障害には根本的な治療法がなく、チームはＥＳ細胞と同様の機能を持つｉＰＳ細胞を使った人への治療を目標に掲げる。神戸市で開かれる日本再生医療学会で１９日、発表する。２５０万人の患者に「早く