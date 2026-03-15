女優八木莉可子（24）、俳優中島裕翔（32）が15日、東京・六本木のテレビ朝日で、同局系ドラマプレミアム「森英恵Butterfly beyond（バタフライビヨンド）」（21日午後9時）の制作発表会見に出席した。八木は22年に96歳で亡くなったデザイナー森英恵さんを、中島は夫の賢さんを演じた。森さんを演じたことで、八木は「前向きになれました」とし「作品の中でも、明日には明日の日が照るというせりふがある。仕事でもくよくよと