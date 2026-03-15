アメリカのトランプ大統領は14日、イランとの戦闘終結について、「条件が十分でないため私は合意したくない」と述べ、攻撃を続ける考えを示しました。トランプ大統領は14日、NBCのインタビューで「イランは取引を望んでいるが条件がまだ十分でないため、私は合意したくない」と述べ、戦闘終結に向けイランと合意をする考えはないと明らかにしました。ただ、具体的な条件については言及を避けています。また、アメリカ軍が13日に攻