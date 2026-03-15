女優平愛梨（41）が、14日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。夫でJ1東京のDF長友佑都（39）の調子が把握できることを明かした。平と長友は17年に結婚。平は「長友さんのコンディションの良さとか、見てわかるんですよ」。MCの加藤浩次（56）は「すごい！」。そして「それは試合始まって何分かで？」と聞くと、平は「（試合に）出る前からです」と話した。ライブ配信で「夫の表情が（画面に）出た時に