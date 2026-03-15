能登半島地震により土砂の崩落が発生した、奥卯辰山墓地公園で、復旧工事とともに整備が進められていた慰霊碑が完成し、慰霊式が行われました。奥卯辰山墓地公園は、能登半島地震の際土砂が崩落し、墓地の一部が土砂に巻き込まれる被害が発生しました。金沢市は、被災した墓地の復旧工事と合わせて慰霊碑を建立し、慰霊式には、被災した墓地の家族らが出席し、祈りを捧げていました。■村山卓市長：「ご家族の皆様が今日この場を共