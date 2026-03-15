ＷＢＣ準々決勝（１３日＝日本時間１４日、マイアミ）でドミニカ共和国に０―１０と屈辱の７回コールド負けを喫した韓国が?戦犯?探しに躍起だ。韓国メディア「ＯＳＥＮ」は１５日、「韓国代表チームになぜ来なかったのか？」との記事を配信。１４日のアストロズとのオープン戦で１回完全投球を見せた右腕ライリー・オブライエン投手（３１＝カージナルス）に対して疑問を呈した。韓国系米国人のオブライエンはＷＢＣ直前に右