北陸財務局による景気予測調査で、直近3か月の北陸3県の企業の景況感は2期ぶりにマイナスに転じました。この調査は北陸3県に本社を置く資本金1000万円以上の法人企業を対象に3か月ごとに行われていて今回は358社から回答を得ました。1月から3月にかけての景況感について「上昇」と答えた企業の割合から「下降」と答えた企業の割合を引いた値は全産業でマイナス10.6と前回調査のプラス1.1から2期ぶりにマイナスに転じました。業種別