ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子と団体で金メダルを獲得した米国代表アリサ・リュウ（２０）が２４日開幕の世界選手権（チェコ・プラハ）を欠場したことに、韓国メディアが批判を展開した。韓国放送局「ＳＰＯＴＶニュース」は「韓国のキム・ヨナしかいない…米国２４年ぶりのフィギュア金メダルの?天安門烈士の娘?が世界選手権を急きょ欠場→『爆発的な人気への負担』でプラハ行きを放棄」と題してリュウの欠場