ＷＢＣ日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（３１＝ドジャース）が、１４日（日本時間１５日）、ベネズエラ代表との準々決勝（ローンデポ・パーク）に「１番・ＤＨ」でスタメン出場した。１点ビハインドの３回一死二塁の好機で打席を迎えた大谷だが、ベネズエラベンチは申告敬遠を選択した。初回には先頭打者ホームランを放っていただけにスタンドのファンは大ブーイング。ミゲル・カブレラ打撃コーチが?全打席四球?を予告し