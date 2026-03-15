結婚を控えた、音楽グループ「コヨーテ」のシンジと歌手ムンウォンのウェディング撮影の舞台裏が公開された。シンジは心のこもったメッセージも伝えている。【写真】シンジの結婚、全国民が反対するワケ最近、シンジのYouTubeチャンネル「オットシンジ?!?」には「シンジ、ウェディング撮影の日V-Log」というタイトルの動画が公開された。シンジとムンウォンはウェディングのコンセプト案を一緒に確認した後、それぞれウェディング