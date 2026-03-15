ゴミも正しく分別すれば、資源として有効活用できたり、焼却や埋め立てる量を減らせて環境負荷の軽減になる！ 改めて、正しいゴミの出し方を把握して、実践してみよう。ゴミの正しい出し方最新事情分別や出し方など、複雑化しているゴミのルール。どうしてここまで複雑化してるのか、立教大学コミュニティ福祉学部教授の藤井誠一郎さんが解説。お話を伺った方藤井誠一郎ふじい・せいいちろう立教大学コミュニティ福祉学部教授。