香川県で初の開催となる「かがわマラソン」がスタートしました。 日本陸上連盟公認のフルマラソン大会「かがわマラソン2026」は15日午前10時に高松市サンポートのあなぶきアリーナ香川をスタートしました。 大会には約１万人がエントリーしていて、フルマラソンは、あなぶきアリーナを発着点に綾川町を折り返す42．195キロのコースです。