任期満了に伴う東伊豆町長選挙は15日投票が行われています。 東伊豆町長選挙に立候補しているのは届け出順に、新人で前町議の鈴木伸和さん66歳、現職の 岩井茂樹さん57歳、新人で前町議の須佐 衛さん61歳の3人です。投票は、15日午前7時から町内9か所の投票所で行われています。午前11時現在の投票率は、きのう14日までの期日前投票を含め40.94％で、選挙戦となった8年前の前々回選をわずかに下回っています。今回の町長選は、