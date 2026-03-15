ランチア・ストラトス1960年代末から1970年代初頭、ランチアのラリープログラムはフルビアを基盤としていた。フリビアは魅力的な小型クーペだが、1973年、過激なストラトスに取って代わられた。【画像】この見た目で公道OK？ 凶暴なレーシングカー【ラディカル・ラプチャーを詳しく見る】全32枚その衝撃的な外観と、リアに横置きされた2.5Lのフェラーリ・ディーノV6エンジンの咆哮は見事に呼応している。さらに、ストラトスの運