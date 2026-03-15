１３日、放流する稚ガニを見せる朱彩勝さん。（蚌埠＝新華社記者／黄博涵）【新華社蚌埠3月15日】中国安徽省蚌埠（ほうふ）市五河県のカニ養殖農家、朱彩勝（しゅ・さいしょう）さん（32）が、ショート動画やライブ配信を活用して農産品を販売し、地域活性化に一役買っている。昨年11月に電子商取引（EC）での販売を始めて以来、売上高はすでに90万元（1元＝約23円）を超えた。朱さんはかつてソフトウエア性能テストのエンジニ