クライスラー・エアフロー1934年に登場したクライスラー・エアフローとその兄弟車デソート・エアフローは、空気の流れを強く意識して設計された最初期の量産車の1つだ。燃費や性能向上といった利点は現在では周知の事実だが、エアフロー登場以前からパウル・ヤーライらによって理解されていた。【画像】三輪バブルカーの二大巨頭！ まるで遊園地の乗り物？【イセッタとメッサーシュミットを詳しく見る】全36枚一方で、大恐慌期に