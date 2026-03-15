今年1月、東京・上野の路上で現金4億円あまりが奪われ、きのう男7人が逮捕された事件で、被害者側が奪われた現金について「香港で金の買い付けをするためのものだった」と説明していることがわかりました。この事件は今年1月、台東区東上野の路上で現金およそ4億2300万円を奪い、男性（43）に催涙スプレーをかけたとして、「指示役」とみられる指定暴力団・山口組弘道会系の組幹部・狩野仁琉容疑者（21）ら男7人が警視庁に逮捕され