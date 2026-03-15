第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会連続の世界一を目指す侍ジャパンの準々決勝、ベネズエラ戦が行われた15日、X（旧ツイッター）で“侍ワード”がトレンド上位独占となった。侍ジャパンの試合中の午前11時台のトレンド上位には「サトテル」「誠也」「鈴木誠也」「同点ホームラン」「先頭打者ホームラン」「阪神コンビ」「申告敬遠」「オオタニサン」など侍ワードがずらり。トップ20のうち、18ワードが“侍