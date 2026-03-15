■陸上日本陸上競技選手権大会・マラソン競歩（15日、石川県能美市）【マラソン歴代ランキング10傑】男子の日本記録は大迫傑の2時間04分55秒、矢田みくにが初マラソン歴代最高9月のアジア大会代表選考会を兼ねたレースは男子が諏方元郁（26、愛知製鋼）、女子は梅野倖子（23、LOCOK）が優勝し、代表に内定した。国際ルールにより、競歩の主要距離が変更され、従来の35kmに代わり、フルマラソンと同じ42.195kmで争う『マラソン競