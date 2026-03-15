【ブンデスリーガ】レヴァークーゼン 1−1 バイエルン（日本時間3月14日／バイアレーナ）【映像】急加速から爆速タックル→相手選手がふっ飛んだ瞬間バイエルンに所属するコロンビア代表FWルイス・ディアスが衝撃のスプリント能力を見せた。急加速から相手を吹き飛ばすハードディフェンスに、元日本代表DFも驚きを隠せない。ブンデスリーガで首位に立つバイエルンは、UEFAチャンピオンズリーグ出場権を争う6位レヴァークーゼンと敵