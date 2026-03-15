日本選手権マラソン競歩は15日、石川県能美市で行われ、男子は26歳の諏方元郁（愛知製鋼）、女子は昨年の世界選手権に出場した梅野倖子（LOCOK）が制した。大会は9月開幕の愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねており、諏方と梅野は代表に決まった。