元HKT48でタレントの村重杏奈（27）が14日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演。HKT48時代を振り返った。この日は村重が学生時代を過ごした福岡を訪問。ロシア人の母と日本人の父を持ち、6歳までをロシア、13歳までを山口県、その後HKTに加入し23歳までを福岡で過ごしたという。13歳でHKT48の1期生として活動を始め、センターでこそなかったものの、劇場公演では1列目。3rdシングルまですべて