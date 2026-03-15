アメリカのトランプ大統領は14日、イラン軍の攻撃などで事実上の封鎖状態にあるホルムズ海峡の安全な航行に向けて日本などが艦船を派遣することに期待を示しました。トランプ大統領の派遣要望を日本政府はどう受け止めるのでしょうか。国会記者会館から中継でお伝えします。高市首相は今週ワシントンを訪れ、19日（木）にトランプ大統領と会談します。この場で、直接要望を受け、難しい判断が迫られる可能性も出てきました。高市首