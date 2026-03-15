愛知県豊橋市の山林で火事があり、発生からおよそ20時間経った今も、消火活動が続いています。 【写真を見る】山火事約20時間経っても鎮火せず…ヘリで放水も 消火活動続く「山が燃えている」と通報 災害対策本部を設置 愛知・豊橋市 きのう午後3時45分ごろ、豊橋市の高塚海岸沿いの山林で、「山が燃えている」と通りかかった人から119番通報がありました。 火は西から東へと燃え広がり、これまでにおよそ7.5ヘクタールが